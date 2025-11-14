Достижения.рф

Операторы БПЛА «Южной» группировки уничтожили танк Т-80 ВСУ под Константиновкой

Фото: iStock/vladj55

Операторы беспилотных летательных аппаратов «Южной» группировки войск провели успешную воздушную разведку у Константиновки. Об этом пишет РИА Новости.



В ходе патрулирования они обнаружили тщательно замаскированный танк Т-80 украинских вооруженных сил. После точного удара его уничтожили.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины принимает меры для восполнения потерь в боевых подразделениях.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0