ВСУ из-за больших потерь переводит в пехоту связистов и инженеров
Командование Вооруженных сил Украины принимает меры для восполнения потерь в боевых подразделениях. Об этом пишет РИА Новости.
В условиях нехватки личного состава, в ряды пехоты переводят связистов, инженеров и расчеты ПВО. Ситуация особенно критическая в 57-й отдельной мотопехотной бригаде.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали масштабный налет беспилотников на Краснодарский край.
