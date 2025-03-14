В Челябинской области завели дело после смерти женщины из-за пластики груди и живота

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Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовное дело по факту кончины женщины после пластической операции, которую провели в областной клинической больнице, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службе ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — отмечалось в сообщении.
Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
Уточнялось, что 5 марта 2025 года 39-летняя женщина перенесла пластическую операцию в Челябинской областной клинической больнице. 9 марта пациентка скончалась. Выяснилось, что женщина обратилась в медицинское учреждение для проведения маммопластики и абдоминопластики. По предварительным данным, причиной смерти стало осложнение в ходе операции.
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Ольга Енгалычева