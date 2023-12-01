В Череповце из-за жалоб на проблемы с дикцией уволили курьера-инвалида

Курьера с нарушениями дикции и слуха уволили из службы доставки в Череповце. Мужчина громко и не очень внятно разговаривает, что напугало одну из клиенток. Женщина написала жалобу, мужчину уволили. Как сообщает ТАСС, по факту организована проверка.