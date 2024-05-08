В Череповце мужчина бросил презервативы в чаны со святой водой в трех храмах

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В Череповце Вологодской области мужчина бросил использованные презервативы в чаны со святой водой в трех храмах. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, служители храма Рождества Христова заметили презервативы в чане во время замены святой воды. Они сразу вызвали полицию. После этого подобные находки обнаружили ещё в двух городских церквях.
Предполагается, что таким образом мужчина хотел поддержать движение ЛГБТ* и устроить конфликт с Русской православной церковью. Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Его оперативно задержали. Сейчас с ним работают психологи и сотрудники Следственного комитета.
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*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России
Элина Позднякова