В российском регионе полиция задержала двух женщин с наркотиками в бюстгалтере

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В Санкт-Петербурге полиция задержала двух женщин, у которых нашли в бюстгальтерах наркотики, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на свои источники.
По данным правоохранительных органов, задержанные — 22-летняя и 35-летняя женщины. Инцидент произошел в Невском районе в ночь на 8 мая. Полицейские обратили внимание на женщин, так как они вели себя агрессивно и подозрительно оглядывались. При личном досмотре правоохранители обнаружили у них наркотики, спрятанные в бюстгальтерах, джинсах и сумках.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) транспортные полицейские задержали 34-летнюю местную жительницу, у которой были наркотики, спрятанные во рту.
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Артем Кузьмин