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В Череповце сталкер перепутал сестёр-близнецов и был оштрафован на 300 тысяч рублей

В Череповце мужчину оштрафовали за преследование 19-летней студентки
28 февраля 2024, 11:29
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Жителя Череповца оштрафовали на 300 тысяч рублей за преследование 19-летней девушки. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области.
Девушка работает официанткой в местном кафе. В августе 2022 года к ней пришёл мужчина, который начал в агрессивной форме требовать от неё какую-то сумму денег. Мужчина грубил ей и требовал назвать домашний адрес.

Затем мужчина начал преследовать девушку по всему заведению и даже ворвался в кабинку туалета, где та пыталась спрятаться. Усмирить агрессора смогла только администрация кафе.


После этого инцидента выяснилось, что мужчина по ошибке перевёл 22 тысячи рублей сестре-близнецу официантки. Она отказалась возвращать деньги, поэтому мужчина решил перейти к угрозам, но случайно вышел не на ту сестру.

В отношении мужчины не стали возбуждать уголовное дело, поскольку в его действиях не было состава преступления. В результате суд обязал его выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и ещё 17 500 рублей за расходы по оплате экспертизы.

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Звезду «Дома-2» Дениса Мокроусова избили в Москве
28 февраля 2024, 11:43

Фото: istockphoto / Andranik Hakobyan

У актера перелом нижней челюсти со смещением и перелом лобной пазухи. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
Уточняется, что нападавший задержан и находится в отделе полиции. Известно, что Денис Мокроусов в районе Филевский парк начал конфликтовать с со своим соседом, разговоры на повышенных тонах привели к драке.

После неё телевизионная звезда вызвал скорую помощь и правоохранителей. Медики выявили у Мокроусова перелом нижней челюсти со смещением и перелом передней стенки лобной пазухи. Нападавший мужчина в этот момент уже находился в полиции для дальнейшего разбирательства в случившемся.

Мотивы разбоя пока неизвестны.

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Разыскиваемый за разбой мужчина устроил дебош в подмосковной больнице.

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#разбой
#мужчина
#нападение
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Разыскиваемый за разбой мужчина устроил дебош в подмосковной больнице
28 февраля 2024, 11:22

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Мужчину, объявленного в федеральный розыск за разбой, задержали в одной из больниц городского округа Дубна. Внимание правоохранителей он привлёк неадекватным поведением, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

«Ранним утром в одной из больниц Дубны сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы, прибывшие на вызов, выяснили, что один мужчина ведёт себя вызывающе, кричит и пугает пациентов», — говорится в сообщении.

Дебошира задержали и доставили в полицию, где выяснилось, что это 52-летний местный житель, который находится в федеральном розыске за разбойное нападение в Костромской области.

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#дубна
#росгвардия
#происшествие
#больница
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«Швырял по земле и толкал»: Мужчина напал на ребенка за то, что он играл возле его машины
Mash Iptash: Челнинец избил 13-летнего мальчика за игру возле его автомобиля
28 февраля 2024, 10:40

Фото: istock / Михаил Руденко

Житель Набережных Челнов избил 13-летнего мальчика за то, что тот играл возле его автомобиля.

Как сообщает Телеграм-канал «Mash Iptash», 3 февраля владелец машины услышал сигнализацию своей «Шевроле Авео». Выйдя на улицу, он заметил рядом играющего подростка и сделав в голове какие-то выводы, набросился на ребенка. Он толкал школьника и несколько раз швырнул его на землю.

Мальчик три недели скрывал произошедшее от родителей и не говорил откуда синяки. Ребенок стеснялся, так как занимался тхэквондо.

Заявление на агрессора написали только 25 февраля, сейчас его ищут правоохранители.



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#ребёнок
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#мальчик
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Постоялец хостела в Воскресенске напал с ножом на собутыльника
28 февраля 2024, 10:39

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчину, несколько раз ударившего ножом своего знакомого, задержали в Воскресенске сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Нападение произошло в одном из местных хостелов. Выяснилось, что двое мужчин вместе пили алкоголь, поругались, и один из них напал на другого с ножом и нанёс несколько ударов», — говорится в сообщении.
Пострадавшего с колото-резаной раной увезли в больницу, а нападавшего задержали и доставили в полицейское отделение. Злоумышленником оказался 44-летний житель Кемеровской области, ранее судимый за тяжкое преступление. Против него возбуждено уголовное дело. Жизнь пострадавшего вне опасности.

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#воскресенск
#криминал
#нож
#росгвардия
#нападение
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В Люберцах владелица кофеен попала под следствие за отказ пускать участников СВО
28 февраля 2024, 10:23

Фото: Istockphoto / Wirestock

Следственный комитет России выясняет обстоятельства инцидента с участием собственницы сети предприятий общественного питания. Женщина не пускала участников спецоперации в кафе в Люберцах, сообщили в пресс-службе СКР.
«Расследуется уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства. Глава ведомства поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Московской области Александру Старикову доложить о расследовании», – говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину обратились активисты общественной организации. По их словам, в Люберцах собственница сети кофеен не пускала в заведение участников СВО. Она также выложила в соцсетях пост с высказываниями, как утверждается, экстремистского характера.

Активисты попросили проверить предпринимательницу на причастность к финансированию Вооружённых сил Украины.

Сама девушка утверждает, что отказала в обслуживании одному из клиентов, так как ей не понравилось его поведение.

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#ск рф
#следственный комитет
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#московская область
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Москвич устроил нарколабораторию на даче под Можайском
28 февраля 2024, 09:14

Фото: iStock/Darwin Brandis

24-летнего ранее судимого жителя Москвы задержали подмосковные полицейские по подозрению в производстве наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«При обыске арендованного задержанным дома в СНТ в Можайском городском округе было обнаружено оборудование, противогаз, лабораторная посуда, электронные весы, канистры с жидкостью и четыре пакета с порошком, общий вес которого составил около четырёх килограммов», — говорится в сообщении.
Эксперты проверили содержимое одного из пакетов: это оказался наркотик мефедрон.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#наркотики
#можайск
#криминал
#полиция
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Свидание с девушкой из «Дайвинчика» закончилось для 17-летнего студента изнасилованием
В Москве двое мужчин азиатской внешности изнасиловали 17-летнего юношу
28 февраля 2024, 08:48

Фото: istock / kieferpix

В Москве изнасиловали 17-летнего молодого человека, который познакомился с девушкой в боте «Дайвинчик». Юношу собирались ограбить, но когда поняли, что у него нет денег — заставили заниматься оральным сексом.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, студент второго курса одного из московских вузов познакомился в боте с девушкой днем 25 февраля. Они договорились увидеться около станции метро «Физтех» в тот же вечер. Когда пара встретилась, девушка предложила парню пойти к ней домой. Когда они зашли в подъезд дома на Дмитровском шоссе, новая знакомая сказала, что забыла ключи. В тот момент парень почувствовал удар по голове. Нападавший заявил, что студент встретился с девушкой его друга и теперь должен ответить за это.

После чего он посадил юношу в автомобиль и увез в лесопарковую зону, чтобы «поговорить». На месте к ним присоединился еще один мужчина и вдвоем они отвели студента вглубь леса. Неизвестные отняли у молодого человека телефон и потребовали отдать деньги. Когда стало понятно, что у парня всего 100 рублей, они решили надругаться над ним.

Один из нападавших начал насиловать юношу, а второй снимал все это на камеру. Спустя время агрессоры ушли.

СК начал проверку. По информации издания, по подозрению в преступлении сейчас разыскиваются двое мужчин азиатской внешности и девушка-подросток 15-16 лет.

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СК расследует дело в отношении владелицы кафе, не пустившей бойцов спецоперации
28 февраля 2024, 07:01

Фото: istock / Akintevs

Следственный комитет России начал расследовать головное дело после инцидента в подмосковных Люберцах, когда хозяйка кафе не пустила участника СВО в кафе. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.

«В городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера», — отмечается в обращении к председателю СКР Александру Бастрыкину.
По факту произошедшего начато расследование уголовного дела по признакам преступления, которое предусматривается ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Помимо этого, что активисты общественной организации также потребовали проверить женщину на причастность к финансированию ВСУ.

До этого сообщалось, что люберецкий суд оштрафовал предпринимательницу, выгнавшую из кофейни участника спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#люберцы
#следственный комитет
#кафе
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#сво
#всу
#рф
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СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту
Бастрыкин: СК определил обстоятельства теракта, совершенного на Крымском мосту
28 февраля 2024, 05:34

Фото: iStock/priori1

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что специалисты установили все факторы теракта, произошедшего на Крымском мосту в октябре 2022 года, сообщает информационное агентство ТАСС.
Бастрыкин отметил, что в настоящее время расследование уголовного дела подходит к концу. По его словам, фигуранты и защитники знакомятся с материалами.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, после завершения расследования дела стороны приступают к ознакомлению с материалами дела. Обвиняемыми по делу являются Александр Былин, Олег Антипов, Дмитрий Тяжелых, Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян. Обвиняемые по этому делу – граждане России, Армении и Украины.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В этот день на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись топливные баки семи вагонов и обрушились два автомобильных пролета.

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