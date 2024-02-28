В Череповце сталкер перепутал сестёр-близнецов и был оштрафован на 300 тысяч рублей.

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Затем мужчина начал преследовать девушку по всему заведению и даже ворвался в кабинку туалета, где та пыталась спрятаться. Усмирить агрессора смогла только администрация кафе.
В отношении мужчины не стали возбуждать уголовное дело, поскольку в его действиях не было состава преступления. В результате суд обязал его выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и ещё 17 500 рублей за расходы по оплате экспертизы.
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