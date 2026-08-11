В Черногории задержали 50 иностранных граждан с техникой и деньгами

11 августа 2026, 21:26

В Черногории задержали 50 граждан Молдавии, Украины и Словакии с техникой

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В Подгорице сотрудники Министерства внутренних дел Черногории провели масштабную операцию, в ходе которой в одном из жилых объектов задержали более 50 иностранцев. Об этом стало известно 11 августа.