В Черногории задержали 50 иностранных граждан с техникой и деньгами
В Подгорице сотрудники Министерства внутренних дел Черногории провели масштабную операцию, в ходе которой в одном из жилых объектов задержали более 50 иностранцев. Об этом стало известно 11 августа.
Как сообщает пресс-служба управления полиции, среди задержанных — преимущественно граждане Украины, а также выходцы из Молдавии и Словакии. При осмотре помещения правоохранители изъяли несколько сотен единиц сложного цифрового оборудования и других технических устройств. Для вывоза найденной аппаратуры потребовался грузовой транспорт. Кроме того, на месте обнаружили значительные суммы наличных денег, происхождение которых в настоящее время устанавливается.
В связи со сложностью и масштабом дела глава Управления полиции сформировал специальную оперативную группу. В ее состав вошли специалисты по кибербезопасности, противодействию высокотехнологичным преступлениям, финансовым расследованиям и легализации доходов, а также эксперты по международному сотрудничеству и миграционным вопросам.
К работе также привлекли Агентство национальной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что в интересах следствия дополнительные детали пока не разглашаются, чтобы не осложнить ход расследования.
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