США выдворили рекордное число украинцев с временной защитой от депортации

06 августа 2026, 03:23

РИА Новости: США выдворили из страны 110 украинцев с временной защитой от депортации

Фото: iStock/rarrarorro

За шесть месяцев Соединенные Штаты выдворили из страны 110 граждан Украины, которые имели временную защиту от депортации. Этот показатель стал самым высоким за последние пять лет, передает РИА Новости со ссылкой на отчёты Иммиграционной и таможенной службы (ICE) США.