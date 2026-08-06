США выдворили рекордное число украинцев с временной защитой от депортации
За шесть месяцев Соединенные Штаты выдворили из страны 110 граждан Украины, которые имели временную защиту от депортации. Этот показатель стал самым высоким за последние пять лет, передает РИА Новости со ссылкой на отчёты Иммиграционной и таможенной службы (ICE) США.
Уточняется, что речь идет о периоде с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года. В предыдущие годы количество выдворенных из США украинцев было заметно ниже: в 2022-м зафиксировали 10 случаев, в 2023-м – 41, в 2024-м – 52. Всего, по данным министерства внутренней безопасности (DHS) страны, под временной защитой сейчас находятся около 103,7 тысячи граждан Украины – это даёт им право легально оставаться и работать в Соединенных Штатах.
Ранее «Радио 1» передавало, что туристический поток из России на Кубу почти полностью прекратился из-за нестабильной ситуации на островном государстве. Одним из факторов, снизивших турпоток, стало закрытие большого числа гостиниц. О других читайте в нашем материале.
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