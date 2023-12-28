Фото: iStock/dzika_mrowka
Гражданское судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Чёрном море. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Балкер направлялся под загрузку зерна в один из дунайских портов. В результате инцидента судно потеряло управление. Верхняя палуба оказалась охвачена пожаром. Медицинская помощь понадобилась двум пострадавшим, находившимся на борту, сообщили авторы статьи.
Киевские власти поспешили заявить, что мина была российского производства. Однако именно украинская сторона неоднократно минировала черноморское побережье у Одессы.
Прежде заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов высказывал опасения относительно того, что шторм в Черном море мог рассеять минные поля, которые прежде были установлены ВСУ.
Читайте также:
Forbes: ВСУ потеряли на Днепре 50 лодок за шесть недель
Опрос: Лишь 45% украинцев верят, что события развиваются в верном направлении
Развожаев: Система ПВО сбила над Севастополем украинский БПЛА
Киевские власти поспешили заявить, что мина была российского производства. Однако именно украинская сторона неоднократно минировала черноморское побережье у Одессы.
Читайте также:
Forbes: ВСУ потеряли на Днепре 50 лодок за шесть недель
Опрос: Лишь 45% украинцев верят, что события развиваются в верном направлении
Развожаев: Система ПВО сбила над Севастополем украинский БПЛА
Анастасия Крестьянова