Forbes: ВСУ потеряли на Днепре 50 лодок за шесть недель

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Морская пехота ВСУ, обеспечивающая личный состав украинской армии в районе села Крынки на левом берегу Днепра, за полтора месяца лишилась 50 плавсредств. Об этом пишет Forbes со ссылкой на разведаналитика Эндрю Перпетуа.
По словам обозревателя Дэвида Экса, украинская морская пехота и войска поддержки потеряли в этом районе за шесть недель много лодок. Он добавил, что 50 плавсредств ВС Украины были затоплены или повреждены.
Одна из последних потерь была особенно странной, продолжил автор. Дрон ВС РФ, заполненный взрывчаткой, поразил украинский буксирно-моторный катер (БМК-Т), предназначенный для транспортировки паромов. По мнению Экса, использование украинцами таких катеров не указывает на планы строить понтонные мосты из-за ширины реки и угрозы артиллерии и беспилотников российских сил.
Вероятнее всего, командование ВСУ пыталось обеспечить с помощью имеющихся плавсредств снабжение 35-й бригады, заключил обозреватель.
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Одна из последних потерь была особенно странной, продолжил автор. Дрон ВС РФ, заполненный взрывчаткой, поразил украинский буксирно-моторный катер (БМК-Т), предназначенный для транспортировки паромов. По мнению Экса, использование украинцами таких катеров не указывает на планы строить понтонные мосты из-за ширины реки и угрозы артиллерии и беспилотников российских сил.
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Диана Аванесян