В Черном море произошло ЧП при погрузке сырья на танкер

29 августа 2025, 18:04

На морском терминале КТК в Черном море произошел разлив нефти

Фото: istockphoto/kornyeyeva

На выносном причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море при погрузке нефти произошла нештатная ситуация, в результате которой часть сырья оказалась на поверхности воды, сообщили в соцсетях консорциума.