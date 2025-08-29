В Черном море произошло ЧП при погрузке сырья на танкер
На выносном причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море при погрузке нефти произошла нештатная ситуация, в результате которой часть сырья оказалась на поверхности воды, сообщили в соцсетях консорциума.
В компании уточнили, что жертв и пострадавших нет, опасности возгорания не выявлено. Причины инцидента устанавливаются. На месте проводится экологический мониторинг и подсчитывается объём вытекшей нефти. Выносное причальное устройство (ВПУ) КТК-2, где произошло происшествие, временно выведено из эксплуатации.
Напомним, в декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — тогда, по данным МЧС, в море попало почти 3,8 тыс. тонн мазута; загрязнение позже доходило до пляжей Анапы, Темрюкского района и Крыма.
Ранее также фиксировались разливы нефтепродуктов на Сахалине при перекачке топлива.
