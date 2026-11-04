04 ноября 2026, 12:48

МВД Румынии: в Черном море затонул буксир Ayaz Bey, эвакуировали трех человек

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Черном море у берегов Румынии затонул буксир Ayaz Bey. На борту находились семь членов экипажа — граждан Турции, сообщила пресс-служба МВД Румынии. Троих из них спасли, еще четверо отказались от эвакуации.