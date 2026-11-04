В Черном море затонул буксир
В Черном море у берегов Румынии затонул буксир Ayaz Bey. На борту находились семь членов экипажа — граждан Турции, сообщила пресс-служба МВД Румынии. Троих из них спасли, еще четверо отказались от эвакуации.
По данным ведомства, спасенных моряков принял на борт буксир Odin под нидерландским флагом. Судно доставит их в порт Мангалия, где людей высадят на берег.
Инцидент произошел во время буксировки судна Mentor в направлении Турции, в которой участвовали буксиры Ayaz Bey и Ramazan Bey. Из-за неблагоприятных погодных условий оборвались буксировочные тросы. Ayaz Bey столкнулся с буксируемым судном и затонул.
Для спасения моряков мобилизовали два судна МВД Румынии — пограничной полиции и береговой охраны, а также инспекции по чрезвычайным ситуациям. В операции также участвовало поисково-спасательное судно Ares Румынского агентства по спасению людей на море. Координацию осуществлял Морской координационный центр спасения.
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