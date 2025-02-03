В Шатуре полицейские вызвали спасателей снять с задержанного наручники

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники пожарно-спасательной части Мособлпожспас сняли заклинившие наручники с рук задержанного полицией. Инцидент произошёл в городском округе Шатура, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены обратиться за помощью к спасателям, так как запорный механизм наручников сломался и заклинил. Снять их оказалось невозможно. На место выехали работники поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части», – говорится в сообщении.Прибыв в отделение полиции, работники дежурной смены специальным инструментом перекусили металл и освободили от оков задержанного мужчину.
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Лора Луганская