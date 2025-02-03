Женщина 7 лет жила в подвале проданного ею дома в Китае

Фото: istockphoto/Aleksandr Zyablitskiy
Новый владелец дома в Китае обнаружил в подвале бывшую хозяйку недвижимости, которая тайно проживала там семь лет. Как пишет SCMP, все произошло в провинции Цзянсу.
Обнаруженная мужчиной потайная дверь за лестницей вела в подвал, где был небольшой бар, вентиляция и освещение.
По словам Чжан, которая и проживала в подвальном помещении, оно не учитывалось в стоимости недвижимости и поэтому, с ее слов, оставалось в ее собственности для отдыха.
Такое положение дел не понравилось мужчине, он обратился к Фемиде и выиграл судебный процесс. Чжан обязали выплатить компенсацию и покинуть помещение.
Ранее стало известно, на какой почве прошел массовый протест в США.
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По словам Чжан, которая и проживала в подвальном помещении, оно не учитывалось в стоимости недвижимости и поэтому, с ее слов, оставалось в ее собственности для отдыха.
Такое положение дел не понравилось мужчине, он обратился к Фемиде и выиграл судебный процесс. Чжан обязали выплатить компенсацию и покинуть помещение.
Ранее стало известно, на какой почве прошел массовый протест в США.
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Никита Кротов