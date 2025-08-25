Учительница в Израиле уволена за групповой секс с двумя старшеклассниками

25 августа 2025, 03:48

Фото: Istock/NanoStockk

43-летняя учительница английского языка в Израиле была уволена после того, как организовала групповой секс с двумя 17-летними учениками у себя дома. Гражданская служба страны признала её действия серьёзным нарушением и запретила работать с детьми в течение восьми лет.