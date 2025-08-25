Учительница в Израиле уволена за групповой секс с двумя старшеклассниками
43-летняя учительница английского языка в Израиле была уволена после того, как организовала групповой секс с двумя 17-летними учениками у себя дома. Гражданская служба страны признала её действия серьёзным нарушением и запретила работать с детьми в течение восьми лет.
Согласно дисциплинарному трибуналу, преподавательница не только вступила в интимную связь с двумя несовершеннолетними учениками, но и заранее курила с ними на территории школы, а также общалась в социальных сетях, что стало отягчающим обстоятельством. Третий подросток присутствовал при происходящем, но не участвовал в сексуальных контактах.
Уголовное дело против учительницы было закрыто из-за отсутствия состава преступления, поскольку возраст согласия в Израиле составляет 16 лет. Однако Министерство образования уволило её без права возвращения на должность, подчеркнув, что она предала доверие родителей и всей системы образования.
В своём обращении к СМИ женщина назвала случившееся ошибкой и принесла извинения семье. Отец одного из пострадавших учеников заявил, что не может поверить в произошедшее, а сами подростки ранее считали учительницу другом.
Эксперты Ассоциации центров помощи жертвам изнасилований раскритиковали мягкость приговора, указав на гендерный дисбаланс: по их мнению, если бы подобное совершил учитель-мужчина, реакция была бы более жёсткой.
Читайте также: