В Новосибирске пропал 6-летний мальчик из Австрии

Фото: istockphoto/Xavier_S
В Новосибирске пропал 6-летний мальчик, приехавший в город с мамой из Австрии.
NGS.RU пишет, что мальчик знает русский язык. Его мать родом из Сочи.
Женщина с мальчиком могли остановиться в Калининском районе. Там живёт тетя матери мальчика. Также есть версия, что они уехали к родственникам в Краснодарский край.
Другие подробности не сообщаются.
Тех, кому известно местонахождение семьи, просят сообщить об этом по номерам телефона: 8 (913) 794-11-87, 8 (383) 241-0764, 241-07-06 или 271-67-08.
Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе города Екатеринбург пропали две девочки 14 и 13 лет. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв» на своей странице «ВКонтакте».
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Женщина с мальчиком могли остановиться в Калининском районе. Там живёт тетя матери мальчика. Также есть версия, что они уехали к родственникам в Краснодарский край.
Тех, кому известно местонахождение семьи, просят сообщить об этом по номерам телефона: 8 (913) 794-11-87, 8 (383) 241-0764, 241-07-06 или 271-67-08.
Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе города Екатеринбург пропали две девочки 14 и 13 лет. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв» на своей странице «ВКонтакте».
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Мария Фирсова