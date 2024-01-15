В Великом Новгороде полиция занялась охранником, напавшим на девочку в магазине

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В Великом Новгороде сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения охранника на девочку в магазине. Сообщается, что ребенка от агрессора защитил посетители. Сотруднику охраны грозит как минимум административная ответственность. Об этом информирует РИА Новости.
Родители подруг потерпевшей рассказали, что компания из пяти девочек пошла в Fix Price. Они шумели и этим привлекли внимание охранника. Между ним и одной из девочек завязался конфликт. Они спорили на повышенных тонах, сопровождая все нецензурной речью.
Тут охранник разозлился и накинулся на семиклассницу, повалив ее на пол. Девочка успела прикрыть голову рукой и нога охранника попала ей в плечо
Согласно статье 6.1.1. КоАП РФ (побои) охраннику грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.
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Алина Юрчак