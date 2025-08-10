В Чите обрушилось здание общежития – фото
В Чите произошло обрушение пустующего здания общежития, ранее принадлежавшего Читинскому техникуму отраслевых технологий и бизнеса (ЧТОТиБ). Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Отмечается, что здание на момент обрушения не эксплуатировалось, и, по предварительной информации, никто не пострадал.
Следственное управление СК России по Забайкальскому краю инициировало доследственную проверку. Руководитель ведомства Алексей Вольный поручил выяснить причины инцидента и дать правовую оценку действиям (или бездействию) ответственных за содержание строения.
В ближайшее время будут опрошены должностные лица и другие причастные к обслуживанию и техническому состоянию здания.
Жители района, где произошло обрушение, выражают обеспокоенность: рядом с разрушенным общежитием расположены жилые дома и социальные объекты. В соцсетях местные жители публикуют фото и видео с места происшествия, отмечая, что здание давно находилось в аварийном состоянии.
Власти обещают усилить контроль за подобными заброшенными объектами, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем.
