В Чите обрушилось здание общежития – фото

10 августа 2025, 10:26

В Чите обрушилось пустующее здание общежития бывших студентов ЧТОТиБ

Фото: iStock/Srdjanns74

В Чите произошло обрушение пустующего здания общежития, ранее принадлежавшего Читинскому техникуму отраслевых технологий и бизнеса (ЧТОТиБ). Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.