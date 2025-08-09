Директор и инженер рудника «Пионер» получили 5,5 лет за гибель 13 шахтеров
Управляющий директор Алексей Бирюков и главный инженер Денис Черников рудника «Пионер» приговорены к 5,5 годам колонии за нарушение промышленной безопасности, повлекшее гибель 13 горняков и ущерб в 417 млн рублей.
Зейский районный суд Амурской области вынес приговор руководителям золотодобывающего предприятия после аварии 18 марта 2024 года. Обрушение породы под карьером «С-В Бахмут 2» вызвало затопление шахты обводненными песчано-глинистыми массами, что привело к мгновенной гибели 13 работников подрядной организации ООО «Звездный».
Следствие установило системные нарушения с 2019 года: подземные работы велись без разрешительной документации, отсутствовал контроль устойчивости подкарьерного целика, не выполнялись требования по осушению карьера после обильных осадков 2023 года, геолого-маркшейдерский мониторинг проводился неполноценно. Бирюков и Черников признали вину по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности»).
Помимо человеческих жертв, авария нанесла ущерб в 417 млн рублей: под завалами остались спецтехника (63 млн рублей) и инфраструктура рудника (354 млн рублей). Спасательные работы прекращены 1 апреля 2024 года из-за угрозы повторного обвала 200 тыс. м³ пород.
