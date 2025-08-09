Директор и инженер рудника «Пионер» получили 5,5 лет за гибель 13 шахтеров

09 августа 2025, 05:46

Фото: Istock/TheaDesign

Управляющий директор Алексей Бирюков и главный инженер Денис Черников рудника «Пионер» приговорены к 5,5 годам колонии за нарушение промышленной безопасности, повлекшее гибель 13 горняков и ущерб в 417 млн рублей.