Заброшенный гараж обрушился на шестилетнего мальчика в Нижнем Новгороде, ребёнок погиб
В Нижнем Новгороде погиб шестилетний мальчик, которого завалило обломками заброшенного гаража. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, пишет ТАСС.
Отмечается, что здание обрушилось в тот момент, когда мимо него проходили отец с ребёнком.
На место происшествия оперативно прибыли четыре специалиста МЧС, которые извлекли тело мальчика из-под завалов. От полученных травм нижегородец скончался на месте.
Не уточняется, в каком состоянии находится отец погибшего.
Ранее в этот день сообщалось, что на металлургическом предприятии в Челябинске балка упала на рабочего. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
Читайте также: