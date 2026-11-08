В Алтайском крае три человека погибли при двух пожарах в частных домах
В Алтайском крае три человека погибли при двух пожарах в частных домах. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Первое ЧП произошло вечером 7 ноября в райцентре Завьялово на улице 8 Марта. К моменту прибытия первых пожарных подразделений из частного жилого дома шёл дым.
Площадь горения составила восемь квадратных метров. На пожаре погибли два человека: мужчина 1979 и женщина 1946 годов рождения. Второе возгорание случилось ночью 8 ноября в селе Хлопуново Шипуновского района в частном жилом доме на площади 15 «квадратов».
Пожарные вывели из дома женщину 1958 года рождения и доставили её в больницу с ожогами. В доме находился ещё один человек — мужчина 1988 года рождения, но спасти его не удалось. По предварительным выводам экспертов, причиной возгорания в обоих случаях стала неосторожность при курении.
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