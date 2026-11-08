Взрывы прогремели в Египте около отеля с отдыхающими россиянами
В Хургаде неподалёку от отеля Sunny Days El Palacio, популярного у российских туристов, прогремела серия взрывов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Очевидцы насчитали не менее 5–6 мощных хлопков, после которых над местом ЧП поднялось яркое зарево. Его можно было наблюдать за несколько километров от эпицентра событий.
Испуганные отдыхающие выбежали из номеров и стали расспрашивать персонал, что произошло. Выяснилось, что причиной ЧП стал взрыв туристического катера United, который стоял неподалёку и использовался для морских экскурсий.
На борту судна находились баллоны для дайвинга, которые из-за начавшегося пожара стали детонировать один за другим. Как утверждает источник издания, несмотря на пугающую картину, обошлось без пострадавших.
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