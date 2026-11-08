Под Пензой легковушка с несовершеннолетним водителем столкнулась в лоб с фурой
В Пензенской области несовершеннолетний водитель легковушки и его 17-летняя пассажирка погибли при столкновении с грузовиком. Об этом информирует региональная Госавтоинспекция.
8 ноября в 03:40 мск на 762-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» в Кузнецком районе столкнулись два транспортных средства: автомобиль «Lada Priora» под управлением юноши 2010 года рождения и тягач «DONGFENG», за рулём которого был мужчина 1991 года рождения.
В результате происшествия водитель легковушки и его пассажирка 2008 года рождения скончались на месте от полученных телесных повреждений. Сотрудники полиции работают на месте и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось об инциденте в Москве. Там самосвал с 15-тонным перегрузом щебня протаранил трамвай.
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