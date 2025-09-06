Комик Сергей Орлов заступился за сотрудниц бутика, на которых напал пьяный неадекват
Инцидент с участием стендап-комика Сергея Орлова произошёл на Малой Бронной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Утром, возле одного из бутиков одежды, на сотрудниц магазина напал нетрезвый мужчина. По словам очевидцев, он начал преследовать одну из работниц прямо на улице. Девушка пыталась укрыться от навязчивого преследователя и зашла в магазин через чёрный вход. Однако агрессор не отступал – он начал стучать в дверь и выкрикивать угрозы, сопровождая их нецензурной бранью.
На помощь девушкам неожиданно пришёл проходивший мимо Сергей Орлов. Комик спокойно вмешался в ситуацию и с помощью словесного убеждения сумел утихомирить нарушителя. После вмешательства Орлова мужчина отстал от сотрудниц.
Несмотря на то, что конфликт удалось урегулировать без применения силы, работницы бутика всё же обратились в полицию.
Информация о задержании мужчины пока не поступала.
