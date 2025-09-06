Комик Сергей Орлов заступился за сотрудниц бутика, на которых напал пьяный неадекват

06 сентября 2025, 13:46

Комик Орлов заступился за работниц бутика, на которых напал пьяный мужчина

Сергей Орлов (фото: Telegram @orlov_skvz)

Инцидент с участием стендап-комика Сергея Орлова произошёл на Малой Бронной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.