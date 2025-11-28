Российские школьники закидали кирпичами десятилетнего мальчика
В Калининграде школьники закидали кирпичами десятилетнего мальчика
Подростки закидали камнями десятилетнего мальчика на улице Мариенко в Калининграде. Об этом сообщил телеграм-канал Amber Mash.
По его данным, обидчики старше школьника примерно на год или два. Сначала в него безо всякой причины бросили несколько кирпичей, а затем толкнули в лужу. Прохожие заметили ребенка, помогли ему подняться и дали чистые вещи.
«Делали это чисто чтоб забуллить пацана», — говорится в публикации.Сейчас ситуацией занимаются в городской прокуратуре. Родителей задир могут оштрафовать на 50 тысяч рублей. В свою очередь, ПДН решает, ставить ли их на учет.
Ранее сообщалось, что в Спасске-Дальнем 15-летнего парня избили сверстники. Причиной нападения стало то, что он рассказал родителям подруги о ее курении.