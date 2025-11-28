Российские школьники закидали кирпичами десятилетнего мальчика

28 ноября 2025, 16:47

В Калининграде школьники закидали кирпичами десятилетнего мальчика

Фото: iStock/John Kevin

Подростки закидали камнями десятилетнего мальчика на улице Мариенко в Калининграде. Об этом сообщил телеграм-канал Amber Mash.





По его данным, обидчики старше школьника примерно на год или два. Сначала в него безо всякой причины бросили несколько кирпичей, а затем толкнули в лужу. Прохожие заметили ребенка, помогли ему подняться и дали чистые вещи.

«Делали это чисто чтоб забуллить пацана», — говорится в публикации.