В Чите утонули два подростка
В Чите Забайкальского края произошла трагедия на воде. Об этом стало известно 8 августа.
Как сообщили в региональном главке МЧС России, вечером в субботу на реке утонули два несовершеннолетних. Инцидент случился на стихийном пляже, не предназначенном для купания.
По предварительным данным, двое подростков находились в воде, когда один из них начал тонуть. Второй юноша бросился на помощь другу, однако спасти его не смог — в результате оба ребенка погибли.
На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы и бригады скорой помощи. В настоящее время ведутся поисковые работы, спасатели продолжают обследование акватории. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии. В МЧС напоминают о недопустимости купания в необорудованных местах и призывают родителей усилить контроль за досугом детей вблизи водоемов.
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