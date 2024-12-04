В Чите в хостеле обнаружили тело новорождённого

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что житель Камчатки взял в заложники фельдшера и медсестру скорой помощи, приехавших на вызов к нему в квартиру. Мужчина угрожал им предметом, который похож на пистолет. Он не выпускал медиков из квартиры примерно час.