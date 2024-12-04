В Чите в хостеле обнаружили тело новорождённого

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Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за найденного тела младенца в хостеле в Чите.
«Прокуратура Центрального района г. Читы проводит проверку по факту обнаружения в конце прошлой недели в одном из хостелов краевого центра тела новорождённого ребенка, мать которого скончалась на следующий день в больнице», — сообщается в Тelegram-канале ведомства.Представители прокуратуры дадут оценку органов системы профилактики. Если выявят нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования. Также на контроле находятся ход и результаты проверки, организованной правоохранительными органами.
Ранее в Санкт-Петербурге произошла другой инцидент: 50-летний адвокат обстрелял мужчину из-за дорожной ссоры на Литейном проспекте.
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