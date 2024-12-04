Пара принесла молодую племянницу в жертву ритуала для спасения сына

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В Индии семейная пара из города Деория, штат Уттар-Прадеш, была арестована за убийство 14-летней племянницы, совершённое в рамках ритуала жертвоприношения.
Савита и Шешнат Йадав совершили преступление, надеясь вылечить своего больного сына, страдающего психическим заболеванием с рождения, пишет Republic World.
Супруги пригласили племянницу в гости после свадьбы родственников, где нанесли ей смертельные ножевые ранения. Тело девочки было спрятано в куче маиса, но найдено полицией на следующий день.
Во время обыска на террасе дома нашли окровавленный нож и одежду жертвы. Расследование подтвердило, что убийство было совершено в рамках колдовского ритуала.
На допросе пара призналась в содеянном, объяснив, что Савите во сне явилось божество, потребовавшее жертвы ради исцеления её сына. Было условие, что в жертвы надо обязательно выбрать несовершеннолетнюю девочку — и выбор семейной пары нал на племянницу.
Ранее «Радио 1» писало о том, как смелая женщина придушила набросившегося на нее льва голыми руками.
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Супруги пригласили племянницу в гости после свадьбы родственников, где нанесли ей смертельные ножевые ранения. Тело девочки было спрятано в куче маиса, но найдено полицией на следующий день.
Во время обыска на террасе дома нашли окровавленный нож и одежду жертвы. Расследование подтвердило, что убийство было совершено в рамках колдовского ритуала.
На допросе пара призналась в содеянном, объяснив, что Савите во сне явилось божество, потребовавшее жертвы ради исцеления её сына. Было условие, что в жертвы надо обязательно выбрать несовершеннолетнюю девочку — и выбор семейной пары нал на племянницу.
Ранее «Радио 1» писало о том, как смелая женщина придушила набросившегося на нее льва голыми руками.
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Мария Моисеева