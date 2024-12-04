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Пара принесла молодую племянницу в жертву ритуала для спасения сына

В Индии семейная пара убила 14-летнюю племянницу в попытке вылечить сына
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Индии семейная пара из города Деория, штат Уттар-Прадеш, была арестована за убийство 14-летней племянницы, совершённое в рамках ритуала жертвоприношения.
Савита и Шешнат Йадав совершили преступление, надеясь вылечить своего больного сына, страдающего психическим заболеванием с рождения, пишет Republic World.

Супруги пригласили племянницу в гости после свадьбы родственников, где нанесли ей смертельные ножевые ранения. Тело девочки было спрятано в куче маиса, но найдено полицией на следующий день.



Во время обыска на террасе дома нашли окровавленный нож и одежду жертвы. Расследование подтвердило, что убийство было совершено в рамках колдовского ритуала.

На допросе пара призналась в содеянном, объяснив, что Савите во сне явилось божество, потребовавшее жертвы ради исцеления её сына. Было условие, что в жертвы надо обязательно выбрать несовершеннолетнюю девочку — и выбор семейной пары нал на племянницу.

Ранее «Радио 1» писало о том, как смелая женщина придушила набросившегося на нее льва голыми руками.

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Невеста сняла изнасилование на телефон: 24-летняя девушка бесследно исчезла со свадьбы подруги при странных обстоятельствах
04 декабря 2024, 04:01

Фото: iStock/mofles

В Североуральске уже более трех лет не могут найти 24-летнюю Яну Балобанову, которая пропала в июле 2021 года. Девушка отправилась на свадьбу подруги, но так и не появилась на празднике. Ее последний звонок в МЧС с сообщением, что она заблудилась в лесу, стал началом загадочной истории, которая до сих пор не имеет однозначных ответов.

Свадьба, звонок в МЧС и странные связи

В день исчезновения Яна направлялась на небольшое празднование свадьбы своей подруги Ирины, которое проходило на поляне в лесу под Североуральском. Но на место она не пришла, а позже позвонила в МЧС, заявив, что потерялась в лесу. Голос на записи был опознан как ее.

История осложняется напряжёнными отношениями между Яной и Ириной. Ранее Яна стала жертвой насилия, свидетелем которого выступала Ирина.

«Несколько лет назад мою дочь насиловали. Та самая невеста снимала все на сотовый телефон. Перед походом на свадьбу я Яну предупреждал и спрашивал, неужели она опять хочет наступить на те же грабли, но она меня успокоила и сказала, что конфликт давно исчерпан», — рассказал детали отец исчезнувшей девушки.
Насильников, двоих парней, осудили, Ирину тоже за незаконное лишение свободы. Это не единственная судимость невесты, есть и вторая, за наркотики.

Более того, этим сложные отношения Яны с Ириной не ограничиваются. Позже выяснилось, что у Яны были личные связи с женихом Ирины, предположительно давно в прошлом на момент приглашения на свадьбу. Отца Яны ситуация очень беспокоила и он советовал на свадьбу не идти, но девушка не согласилась с ним, полагая, что старые конфликты не надо продолжать вечно.

Безрезультатные поиски в тайге

После исчезновения Яны в течение нескольких месяцев велись поисковые работы. Однако они не дали никаких результатов. Полиция долго проверяла молодоженов и активно опрашивала всех вовлеченных, пытаясь поймать на лжи — вышло только подтвердить, что Яна и вправду не дошла до праздника.

Основной версией остается гибель девушки в результате переохлаждения или нападения диких животных. В районе часто видели медведей, что усиливает эту гипотезу.

Вера в чудо: живет ли Яна?

Несмотря на все трудности, отец Яны надеется, что его дочь жива и решила начать новую жизнь.

«Розыскной материал по-прежнему находится в полиции. К сожалению, так бывает. Там тайга, пока ищешь, можно самому заблудиться», — сообщил источник в правоохранительных органах.
Правоохранительные органы не закрывают дело, но пока не могут предложить убедительных доказательств, которые помогли бы пролить свет на судьбу пропавшей девушки.

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Смелая женщина придушила набросившегося на нее льва
57-летняя жительница Зимбабве отбилась от льва голыми руками
04 декабря 2024, 02:52

Фото: iStock/Seyms

В Зимбабве 57-летняя женщина из провинции Булавайо, Вайолет Мойо, сумела отбиться от льва голыми руками, сообщает AdomOnline.com.
Инцидент произошел утром 28 ноября, когда она работала на поле недалеко от своего дома, готовя участок к сбору урожая. Из засады на нее напал лев, сбив ее с ног и пытаясь атаковать горло.

В ходе борьбы хищник ранил женщину когтями, оставив глубокую рану на щеке. Однако Мойо, проявив смелость, схватила льва за горло и удерживала, пока зверь не потерял силы и не убежал. Ее крики услышали дети, гулявшие неподалеку, которые позвали на помощь.

«Лев попытался ударить меня в горло когтями, но я уворачивалась, пока он не вонзил мне когти в левую щеку. Тогда я инстинктивно схватила его за горло и придушила. Я крепко держала его, пока он не потерял волю к борьбе», — поделилась женщина.
Сейчас пострадавшая находится в больнице города Булавайо, где проходит лечение.

Ранее «Радио 1» передавало, что в американском штате Теннесси арестован 39-летний Адам Артур Розенталь, бывший кандидат в мэры города Гейнсвилл во Флориде. Его обвиняют в убийстве члена религиозной секты Twelve Tribes Даррена Гамбрела, чьи останки были обнаружены на ферме в городе Пьюласки.

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#инцидент
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Убийство в секте: следствие обвинило пропавшего политика
В США пропавшего без вести кандидата в мэры обвинили в убийстве члена секты
04 декабря 2024, 02:25

Фото: iStock/tiero

В американском штате Теннесси арестован 39-летний Адам Артур Розенталь, бывший кандидат в мэры города Гейнсвилл во Флориде. Его обвиняют в убийстве члена религиозной секты Twelve Tribes Даррена Гамбрела, чьи останки были обнаружены на ферме в городе Пьюласки.
По данным полиции, о которых сообщает «People», Розенталь, считавшийся пропавшим с апреля этого года, напал на Гамбрела с ножом, расправился с ним и пытался скрыть следы преступления.

Розенталь привлек внимание в 2022 году, баллотируясь в мэры с программой, основанной на сострадании и экологической ответственности. Однако спустя два года его исчезновение вызвало множество вопросов. Как выяснилось, бывший политик присоединился к фундаменталистской секте, где и произошло убийство.

По словам шерифа Джайлса Джо Первиса, Розенталь может быть связан с другими преступлениями в нескольких штатах. Сейчас он находится под стражей, и его суд назначен на 10 декабря.

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В Новосибирске трамвай столкнулся с двумя машинами, есть пострадавший
04 декабря 2024, 00:39

Фото: iStock/Anton Novikov

В Новосибирске произошло серьезное ДТП с участием трамвая и двух автомобилей.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, авария случилась вечером 3 декабря около 17:35 на улице Волочаевской, неподалеку от дома 1Г по улице Есенина в Дзержинском районе.

Трамвай, управляемый водителем 1980 года рождения, двигался по маршруту со стороны улицы Технической. На высокой скорости он сначала столкнулся с автомобилем «Тойота», за рулем которого находился мужчина 1973 года рождения. После этого трамвай врезался во второй автомобиль — «Хёндай Солярис».

В результате аварии пострадал водитель «Тойоты», которому потребовалась медицинская помощь.

Состояние других участников ДТП уточняется. Столкновение вызвало значительные повреждения обоих автомобилей, а движение на этом участке дороги оказалось затруднено.

В Telegram-канале ГУ МВД России по Новосибирской области также выложили фото с места столкновения.



На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе скорости трамвая и возможных нарушений со стороны участников движения.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Татарстане с начала года произошло 818 ДТП с участием пешеходов, 62 человека погибли и 796 пострадали. При этом отмечалось, что 291 авария произошла по вине самих пешеходов.

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Россиянка хотела подработать на подарки детям и угодила в бордель
03 декабря 2024, 18:56

Фото: istockphoto/M-Production

Жительница Екатеринбурга искала подработку, чтобы заработать денег на новогодние подарки детям. Откликнувшись на вакансию «помощник администратора», она едва не стала работницей подпольного салона интимных услуг.
Ничего не подозревая, мать-одиночка отправилась в офис на собеседование по указанному в объявлении адресу, передаёт сетевое издание Е1. Там ей рассказали, что в её обязанности будут входить ответы на телефонные звонки и обращения в мессенджерах. Также ей будет нужно рассказывать о сексуальных услугах, прелестях совместного приёма душа и прочих плотских утех. Также ей намекнули, что если она захочет дополнительно подзаработать, то может и сама обслуживать клиентов.

Женщина с возмущением отказалась и покинула офис сомнительного заведения. Журналисты портала обратились в компанию, но там опровергли информацию об интимных услугах, заявив, что у них мужской спа-салон и кабинет массажа.

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В Татарстане за год произошло 818 ДТП с пешеходами, погибли 62 человека
03 декабря 2024, 18:47

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Татарстане с начала года произошло 818 ДТП с участием пешеходов, 62 человека погибли и 796 пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики. При этом отмечается, что 291 авария произошла по вине самих пешеходов.
«Все эти трагедии произошли из-за невнимательности взрослых, отпустивших детей гулять без присмотра, халатности водителей и самих пешеходов», – приводит «Татар-информ» слова начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции Татарстана Рамиль Ахтамзянов.
В ведомстве подчеркивают, что правила дорожного движения — это правила жизни. Переходить дорогу можно лишь по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. Двигаться только по тротуарам или обочинам. Если и по обочине пройти нельзя, то идти нужно в один ряд по краю проезжей части навстречу движению транспорта. Ночью на одежде обязательно нужно носить светоотражающие элементы.
«Если правила нарушил ребенок, сотрудники полиции готовят рапорт, который регистрируется в ОВД, а затем направляется в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения. Ребенка могут поставить на учет, а родителей оштрафовать», — добавил Ахтамзянов.
Ранее сообщалось, что в Москве на Ленинградском шоссе столкнулись пассажирский автобус и 16 автомобилей. Из-за столь массового ДТП оказались перекрыты три полосы движения в сторону центра из шести. Причины и обстоятельства аварии, а также то, по чьей вине она произошла, выясняют правоохранители.

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«Две недели без света»: в Тверской области борются с последствиями снежного циклона
В Тверской области 74 деревни остаются без света после снежного циклона
03 декабря 2024, 17:43

Фото: iStock/MushroomsArtSeven

В Тверской области почти две трети населенных пунктов Калининского округа остаются без света после мощного снежного циклона. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Румянцев. По его информации, на данный момент без электричества живут около 880 человек из 74 деревень.
«Думаю, что такое массовое отключение электричества в Калининском округе впервые. Охранная зона ЛЭП была расчищена, что нельзя сказать про зону государственного лесного фонда. Деревья накрыли собой линии электропередачи, повредив старые опоры, а также новые самонесущие изолированные провода. <…> В данный момент в восстановлении задействовано 20 бригад от РЭС, работы ведутся круглосуточно», — поделился чиновник в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем стало известно, что российские конструкторы разработали БПЛА «Гаргулья», предназначенный для мониторинга линий электропередачи. Как сообщил коммерческий директор «Лаборатории будущего» Павел Камнев в беседе с RT, дрон на 60% собран из отечественных материалов, а аналогов беспилотнику со схожими характеристиками попросту нет.
«Дрон будет использоваться в первую очередь в труднодоступных местах, таких как горные массивы, переходы через водные преграды, там, где классическим методом обследование провести или невозможно, или весьма затратно», — подчеркнул он.
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#отключение
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В Санкт-Петербурге взорвалась микроволновка: три человека пострадали
МЧС: В Петербурге из-за взрыва микроволновки пострадали три человека
03 декабря 2024, 17:24

Фото: istockphoto / Aleksandr Pykhteev

В Санкт-Петербурге на улице Крыленко в квартире произошло возгорание микроволновой печи, сообщает пресс-служба МЧС города в Telegram-канале.
«Три человека, включая 14-летнюю девочку, минувшей ночью отправились в больницу после возгорания на их кухне», — говорится в сообщении.
По информации спасателей, жильцы смогли потушить пламя до их прибытия, но в результате надышались дымом и были госпитализированы.

МЧС напомнило о необходимости регулярной проверки состояния электропроводки и использовании только исправных бытовых приборов. Кроме того, важно не оставлять включенные устройства без присмотра, чтобы минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

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Российская таможня перекрыла контрабанду военных товаров в США и ЕС
03 декабря 2024, 17:23

Фото: istockphoto/Artfully79

Сотрудники Приволжской оперативной и Центральной таможен перекрыли канал контрабанды. Они перехватили более 20 почтовых отправлений с продукцией военного назначения, направляемые в страны Евросоюза и США.
В посылках были автоматы на базе АКМ, гранатомёты, прицелы для снайперских винтовок, военная амуниция и элементы бронезащиты. Об этом изданию «Лента.ру» рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Организовал преступную схему житель одной из европейских стран. Он вербовал жителей разных российских регионов, используя мессенджеры и социальные сети. По его заданию исполнители принимали посылки с товарами военного назначения от российских производителей, переупаковывали их и отправляли за границу. Платил он своим агентам в криптовалюте.

В отношении иностранца завели ряд уголовных дел по части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения, военной техники, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

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