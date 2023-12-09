В ЧОП объяснили отсутствие металлодетектора в брянской гимназии

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Сотрудница охранной фирмы Галина Черткова в ходе судебного заседания подтвердила, что рамку металлоискателя в гимназии № 5 Брянска, где ученица восьмого класса совершила стрельбу, убрали, передает ТАСС.
По данным Life, Черткова отметила, что школьница переносила оружие скрытно в тубусе. Она уточнила, что в день инцидента рамка была снята, так как проводились работы по украшению холла.
Сотрудница ЧОПа отметила, что в момент происшествия у школьниц была обычная одежда, и никаких вопросов к охране по поводу отсутствия рамки не возникло, так как она не принадлежит охранной фирме, а является собственностью гимназии.
Инцидент произошел 7 декабря в гимназии № 5 города Брянска, когда 14-летняя девочка вошла на территорию школы с ружьем и ранила несколько подростков. В результате происшествия не удалось спасти жизни нападавшей и ее одноклассницы.
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Сотрудница ЧОПа отметила, что в момент происшествия у школьниц была обычная одежда, и никаких вопросов к охране по поводу отсутствия рамки не возникло, так как она не принадлежит охранной фирме, а является собственностью гимназии.
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Артем Кузьмин