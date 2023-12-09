В центре Симферополя прогремел взрыв

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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства хлопка в центре Симферополя и лиц, которые причастны к его совершению. Об этом в пресс-службе МВД по Крыму.
Отмечается, что звук хлопка произошел около 17.00 часов на улице Горького. На место инцидента выехали полицейские.
В ходе проверки было выявлено повреждение водосточной трубы на одном из зданий. Другие подробности случившегося не называются. Как стало известно, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что очевидцы заявляли о громком хлопке в центре Москвы, в районе станций метро Новослободская и Белорусская. Предположительно, произошёл взрыв в расположенном неподалёку от РГГУ жилом доме.
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Екатерина Коршунова