В Чувашии глава муниципалитета избил 70-летнего охотоведа
В Чувашии чиновник напал на мужчину и избил его — инцидент попал на видео. Запись опубликовала пресс-служба республиканской прокуратуры в Telegram.
По информации ведомства, речь идёт о главе Шемуршинского муниципального округа — вероятно, Александре Чамееве. На записи видно, как мужчина набрасывается на сидевшего рядом человека в камуфляжной куртке.
Пострадавшим оказался 70-летний охотовед, которому был причинён лёгкий вред здоровью. Действия чиновника квалифицированы по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), дело передано в суд.
Видео: Прокуратура Чувашской Республики
Читайте также: