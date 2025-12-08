Достижения.рф

В Чувашии мать двоих детей лишилась квартиры из-за мошенников

В Чувашии мошенники, под видом силовиков, забрали у женщины пять миллионов рублей
Фото: Istock/Diy1

В Чувашии телефонные мошенники похитили у жительницы Моргаушского района около пяти миллионов рублей. Об этом информирует МВД по республике.



В сентябре матери двоих детей позвонили неизвестные. Под предлогом получения посылки они выманили у неё SMS-код. Позже россиянке сообщили о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги» и велели перезвонить на «горячую линию». С ней стали говорить люди, которые представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга.

Под их влиянием женщина срочно продала свою квартиру и перевела всю выручку — около пяти миллионов рублей — на указанные счета. Мошенники утверждали, что сделка фиктивная и нужна для «защиты недвижимости».

Как сообщает МВД, потерпевшая продолжила бы выполнять указания, но её остановила сестра. По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ольга Щелокова

