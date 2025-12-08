В Чувашии мать двоих детей лишилась квартиры из-за мошенников

08 декабря 2025, 21:35

В Чувашии мошенники, под видом силовиков, забрали у женщины пять миллионов рублей

Фото: Istock/Diy1

В Чувашии телефонные мошенники похитили у жительницы Моргаушского района около пяти миллионов рублей. Об этом информирует МВД по республике.