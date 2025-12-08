Под Петербургом КамАЗ и рейсовый автобус сошлись в жутком ДТП
Вечером 8 декабря в Ленинградской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик КамАЗ. Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС.
Авария случилась в деревне Волковицы Ломоносовского района. Участниками ДТП стали пассажирский автобус маршрута Кингисепп — Санкт-Петербург и КамАЗ. В происшествии есть пострадавшие.
Установлено, что человек зав рулём автобуса протаранил грузовик. Спасатели освободили водителя пассажирского транспорта из деформированной кабины и передали его врачам. Всего в результате аварии пострадали пять человек. Двое из них в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Сочи, где автобус врезался в фуру на остановке.
