Под Петербургом КамАЗ и рейсовый автобус сошлись в жутком ДТП

08 декабря 2025, 21:16

В Ленинградской области пять человек пострадали в столкновении автобуса и КамАЗа

Фото: МЧС Ленинградской области

Вечером 8 декабря в Ленинградской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик КамАЗ. Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС.