В Чувашии мужчина приковывал жену цепью, чтобы та не пила алкоголь
В Чувашии мужчина удерживал свою жену дома с помощью цепи. Таким образом супруг не давал ей покинуть жилище и употреблять алкоголь.
По данным telegram-канала «Про Город Чебоксары | Новости Чувашии», в полицию обратилась 41-летняя местная жительница после побоев. Полиция организовала проверку, в ходе которой выяснилось, что супруг женщины приковывал ее цепью и не выпускал из дома. Таким образом он пытался контролировать поведение и не давать ей пить алкоголь.
Отмечается, что у пострадавшая является матерью троих детей. В отношении ее 45-летнего супруга возбудили уголовное дело за незаконное лишение свободы.
Читайте также: