Веник раздора: в салехардском храме уборщицы подрались за чистоту
В Салехарде произошёл необычный конфликт между двумя уборщицами в местном храме. Поводом для ссоры стал обычный веник. Одна из женщин, недовольная качеством уборки, попыталась отобрать его у коллеги, что привело к драке. Об этом сообщает Telegram-канал «Салехард / Новости ЯНАО».
Известно, что конфликт назревал давно. Ответчица неоднократно делала замечания истцу из-за плохой уборки, и в октябре 2024 года ситуация обострилась. В ходе ссоры она схватила коллегу за руки, толкнула в плечи, и та упала.
Пострадавшая обратилась в полицию, но руководство храма не поддержало её и предложило уволиться. После увольнения женщина подала в суд, требуя 250 тысяч рублей моральной компенсации.
Адвокат ответчицы настаивал, что её клиентка уже понесла наказание по административному делу и не должна платить. Суд частично согласился с доводами, но снизил сумму компенсации до 15 тысяч рублей, отметив, что травмы не нанесли вреда здоровью, а увольнение не было прямым следствием инцидента.
