Веник раздора: в салехардском храме уборщицы подрались за чистоту

18 августа 2025, 14:27

Конфликт из-за веника в салехардском храме: суд назначил компенсацию

Фото: Istock/Aaron Odum

В Салехарде произошёл необычный конфликт между двумя уборщицами в местном храме. Поводом для ссоры стал обычный веник. Одна из женщин, недовольная качеством уборки, попыталась отобрать его у коллеги, что привело к драке. Об этом сообщает Telegram-канал «Салехард / Новости ЯНАО».