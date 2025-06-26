В Чувашии осудили водителя автобуса за ДТП с двумя погибшими вахтовиками
В Чувашии осудили 62-летнего жителя Самарской области, который спровоцировал смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Трагедия произошла 3 января 2024 года в Порецком округе. В тот день автобус Neoplan перевозил 38 вахтовиков из Нижнего Новгорода в Тольятти. Водитель превысил скорость в условиях плохой видимости и гололеда, из-за чего транспорт вылетел на «встречку» и опрокинулся в кювет. В результате аварии пострадали 34 пассажира, двое из которых вскоре скончались.
Суд приговорил водителя автобуса к 4 годам 9 месяцам колонии-поселения с лишением водительского удостоверения на 2,5 года после отбытия основного наказания. Прокуратура добивается выплат компенсаций пострадавшим, часть исков уже удовлетворена.
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