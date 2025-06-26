В Москве девушка обвинила отчима в многолетних изнасилованиях
Москвичка обвинила отчима в многолетних изнасилованиях. Её слова приводит Telegram-канал Baza.
Девушка жила в одной квартире с мамой, бабушкой, братом, сестрой и отчимом. Изнасилования со стороны мужчины начались в 2018 году, когда ей было всего 11 лет. Однажды девочка легла посмотреть, как отчим играет в компьютерные игры, после чего он начал гладить её в интимных местах. Со временем он стал более настойчив.
В 2021 году всё семейство переехало в новую квартиру. Там отчим регулярно начал звать падчерицу к себе в комнату, пока матери не было дома. Пострадавшая рассказала, что сначала он насиловал её только во время менструации, объясняя это тем, что так она не забеременеет. А спустя два года он начал заставлять её принимать противозачаточные. Также мужчина постоянно угрожал девушке оставить её без квартиры, если она вдруг проболтается о происходящем между ними.
Спустя семь лет насилия, 25 июня, девушка не выдержала и рассказала обо всём своей подруге. Та посоветовала немедленно рассказать обо всём маме. Узнав о насильственных действиях мужа, женщина вместе с дочерью отправилась в полицию.
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