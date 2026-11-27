27 ноября 2026, 00:09

В Чувашии три пассажира пострадали при столкновении трех машин и микроавтобуса

Фото: канал в MAX «Госавтоинспекция ЧУВАШИИ»/@channel_gai_chuvashia

В Чувашии пассажиры микроавтобуса получили травмы в ДТП с участием ещё трёх легковых автомобилей. Об этом сообщили в канале «Госавтоинспекция ЧУВАШИИ» на платформе MAX.