В Чувашии пассажиры микроавтобуса пострадали при столкновении четырёх машин
В Чувашии пассажиры микроавтобуса получили травмы в ДТП с участием ещё трёх легковых автомобилей. Об этом сообщили в канале «Госавтоинспекция ЧУВАШИИ» на платформе MAX.
Авария произошла вечером 26 ноября на дороге А-151 рядом с селом Кошноруй Канашского округа. По предварительным сведениям, водитель Lada Largus ехал в сторону Цивильска, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio. Затем в Kia Rio врезалась следовавшая сзади пассажирская ГАЗель, а в микроавтобус — двигавшийся за ней внедорожник Kia Sportage.
В салоне ГАЗели в момент столкновения находились шесть пассажиров. Трое из них пострадали в результате ДТП — пациентов доставили в медучреждение для обследования и лечения.
В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте: они проводят процессуальные действия и устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.
Читайте также: