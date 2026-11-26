В Петербурге двух человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян
В Санкт-Петербурге два человека попали в больницу с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщили в канале «Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» на платформе MAX.
Оба пациента сейчас находятся под наблюдением медиков. После получения информации о возможных случаях заболевания специалисты ведомства сразу начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Одновременно идёт поиск людей, которые контактировали с госпитализированными.
Роспотребнадзор организовал полный комплекс комплекс противоэпидемических мероприятий и выдал предписание о проведении дезинфекции. Для быстрого выявления вируса используются современные тест-системы, позволяющие обнаружить оспу обезьян в короткие сроки.
Напомним, что при этом заболевании на теле обычно проявляется сыпь, которая может выглядеть как пузырьки или язвочки. Такой симптом часто сопровождается головной болью, лихорадкой и выраженной слабостью. Подробнее о том, как снизить риски заражения вирусом, читайте в материале «Радио 1».
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