26 ноября 2026, 23:50

Фото: iStock/Irina Starikova

В Санкт-Петербурге два человека попали в больницу с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщили в канале «Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» на платформе MAX.