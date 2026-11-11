В Чувашии пьяный водитель сбил мотоблок с двумя мужчинами, есть погибшие
В Чебоксарском округе Чувашии два человека погибли при столкновении автомобиля Geely и мотоблока. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики.
ДТП произошло 11 ноября 2026 года, в 15:38 мск на 9-м километре трассы Кугеси — Иково — Ямборусово в Чебоксарском округе.
Автомобиль Geely и мотоблок двигались попутно и столкнулись. В момент аварии в самоходной машине находились двое мужчин. Оба скончались на месте от полученных травм. Одного из погибших опознали — им оказался местный житель 1984 года рождения.
Водитель иномарки 1971 года рождения прошёл проверку на алкоголь. Прибор показал 1,382 мг/л, что подтвердило состояние опьянения. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.
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