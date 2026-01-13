Достижения.рф

В Чувашии таксист пойдет под суд за то, что дважды переехал клиента

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Житель Чебоксар стал фигурантом уголовного дела после того, как дважды переехал клиента. Об этом сообщает прокуратура региона.



Инцидент произошел на улице Гоголя. Таксист, не убедившись в отсутствии пешеходов, сбил человека. Согласно информации ведомства, мужчина получил серьезные травмы. На видеозаписи с места происшествия видно, как россиянин проходит мимо автомобиля. В какой-то момент водитель трогается с места и дважды наезжает на пешехода.

Таксист утверждает, что пострадавший и его ребенок хотели сесть в машину, но он отказался из-за отсутствия детского кресла, что привело к конфликту. По этому случаю возбуждено уголовное дело. Водителю из Чебоксар предъявлены обвинения, дело передано в суд. Кроме того, суд рассмотрит еще одно дело, связанное с повреждением автомобиля таксиста.

Екатерина Коршунова

