В Чувашии таксист пойдет под суд за то, что дважды переехал клиента
Житель Чебоксар стал фигурантом уголовного дела после того, как дважды переехал клиента. Об этом сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошел на улице Гоголя. Таксист, не убедившись в отсутствии пешеходов, сбил человека. Согласно информации ведомства, мужчина получил серьезные травмы. На видеозаписи с места происшествия видно, как россиянин проходит мимо автомобиля. В какой-то момент водитель трогается с места и дважды наезжает на пешехода.
Таксист утверждает, что пострадавший и его ребенок хотели сесть в машину, но он отказался из-за отсутствия детского кресла, что привело к конфликту. По этому случаю возбуждено уголовное дело. Водителю из Чебоксар предъявлены обвинения, дело передано в суд. Кроме того, суд рассмотрит еще одно дело, связанное с повреждением автомобиля таксиста.
