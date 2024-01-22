В Чувашии житель Нижнего Тагила пытался скрыться от силовиков с 26 кг наркотиков

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В Чувашии сотрудники правоохранительных органов изъяли 26 килограммов мефедрона, которые житель Нижнего Тагила перевозил с воем автомобиле. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МВД по республике.
Сотрудники уголовного розыска вместе с ГИБДД при отработке оперативных данных остановили автомобиль на 684 километре трассы М-12. За рулем машины находился 35-летний житель Нижнего Тагила, который в ходе диалога с полицейскими попытался завести двигатель машины и уехать, но все равно был задержан. Отмечается, что мужчина ранее был судим.
«При обследовании автомобиля подозреваемого правоохранители обнаружили в багажнике среди личных вещей и изъяли около 26 килограммов мефедрона и 200 граммов других запрещенных веществ, что подтверждено экспертизой», — сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Фигурант арестован.
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