СК показал место убийства 27-летней девушки и двоих ее малолетних детей в одной из квартир Ульяновска. Предварительно, с жертвами расправился отец семейства.
Как передает СУ СК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале, по факту преступления возбуждено уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия и проводят комплекс иных необходимых мероприятий.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался отец семейства, которого доставили в отдел после оказания помощи в больнице. Мужчина после расправы нанес себе резаные раны предплечий ножом.
