В российском городе приставы опечатали крупнейший ТЦ
В Екатеринбурге судебные приставы опечатали крупнейший торговый центр «Гринвич»
Судебные приставы в Екатеринбурге приостановили деятельность крупнейшего торгово-развлекательного центра «Гринвич» по решению Ленинского районного суда. Об этом пишет Telegram-канал «ГУФССП России по Свердловской области».
Причиной данного решения стали нарушения требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе свердловского управления службы судебных приставов.
В соответствии с исполнительным листом, действие ТРЦ «Гринвич» приостановлено до устранения выявленных нарушений.
«Это сделано в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей», — отметили в ведомстве, добавив, что входные двери комплекса уже опечатаны.
Иск о приостановлении деятельности торгово-развлекательного центра был подан прокурором Ленинского района Екатеринбурга. В случае неисполнения решения суда, судебные приставы могут вынести постановление о взыскании исполнительного сбора или привлечь к административной ответственности.
ТРЦ «Гринвич» является крупнейшим по площади торговым центром в Екатеринбурге, его общая площадь составляет около 300 тысяч квадратных метров. В настоящее время остаётся неизвестным, когда центр сможет возобновить свою работу после устранения нарушений.