В российском городе приставы опечатали крупнейший ТЦ

30 июня 2025, 10:18

В Екатеринбурге судебные приставы опечатали крупнейший торговый центр «Гринвич»

Фото: (Telegram-канал/@gufsspsverdlovskayaoblast)

Судебные приставы в Екатеринбурге приостановили деятельность крупнейшего торгово-развлекательного центра «Гринвич» по решению Ленинского районного суда. Об этом пишет Telegram-канал «‎ГУФССП России по Свердловской области».





Причиной данного решения стали нарушения требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе свердловского управления службы судебных приставов.



В соответствии с исполнительным листом, действие ТРЦ «Гринвич» приостановлено до устранения выявленных нарушений.





«Это сделано в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей», — отметили в ведомстве, добавив, что входные двери комплекса уже опечатаны.