В Дагестане автомобилисты перекрыли дороги из-за отключения электричества

Фото: Минэнерго МО
Жители северной части Махачкалы заблокировали дорогу из-за длительного отключения электричества, сообщает Telegram-канал администрации города.
Информация появилась в сети, свидетельствуя о нескольких днях без света в домах жителей. Это также привело к выходу из строя обогревательных систем. Представители мэрии и компаний, обеспечивающих энергетические ресурсы, прибыли на место для взаимодействия с местным населением.
По данным администрации Махачкалы, жители разъехались по своим домам после встречи с представителями власти.
Ранее поступила информация о затоплении нескольких улиц в Махачкале и Каспийске вследствие ливней в Дагестане. Особенно сильно пострадал Редукторный район Махачкалы, где в настоящее время ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия.
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По данным администрации Махачкалы, жители разъехались по своим домам после встречи с представителями власти.
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Артем Кузьмин