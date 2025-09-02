Киты-убийцы снова начали топить яхты

02 сентября 2025, 14:01

В Гибралтарском проливе пара косаток атаковала две яхты

Фото: iStock/Dave Hutchison Photography

Киты-убийцы снова начали нападать на яхты в Гибралтарском проливе. Об этом сообщает The Independent.





В воскресенье, 31 августа, в районе О-Гров пара косаток намеренно протаранила два судна с разницей в несколько минут. Одна из них достигала семи метров в длину.

«Мы ощутили два мощных удара, а когда посмотрели в воду, заметили двух косаток и полностью разрушенный руль», — вспоминает капитан Сан-Педро.