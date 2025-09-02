Киты-убийцы снова начали топить яхты
В Гибралтарском проливе пара косаток атаковала две яхты
Киты-убийцы снова начали нападать на яхты в Гибралтарском проливе. Об этом сообщает The Independent.
В воскресенье, 31 августа, в районе О-Гров пара косаток намеренно протаранила два судна с разницей в несколько минут. Одна из них достигала семи метров в длину.
«Мы ощутили два мощных удара, а когда посмотрели в воду, заметили двух косаток и полностью разрушенный руль», — вспоминает капитан Сан-Педро.После второй атаки на лодке образовалась течь и на борт начала проникать вода. Вскоре на помощь прибыли катера Морской спасательной службы, которые экстренно отбуксировали обе яхты в порт. Трагедию удалось предотвратить.
Отмечается, что с мая 2020 года произошло свыше 500 подобных инцидентов вблизи Иберийского полуострова. Особое беспокойство вызывает то, что поведение этих морских животных сильно изменилось — они начали целенаправленно атаковать рулевые механизмы и действовать скоординированно.
Испанские власти усилили мониторинг прибрежных вод и рекомендовали яхтсменам избегать опасных зон. Морякам посоветовали немедленно останавливать судно, отключать двигатель и не проявлять агрессии при виде косаток.