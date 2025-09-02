«Хочу, чтобы быстрее осудили»: подозреваемый высказался о причастности России к убийству Парубия
Подозреваемый по делу об убийстве Парубия опроверг причастность России
Подозреваемый в убийстве экс‑спикера Верховной рады Андрея Парубия дал признательные показания и заявил, что действовал по собственной инициативе, без какого‑либо давления или шантажа со стороны России. Его цитирует KP.RU.
По его словам, преступление было актом личной мести украинским властям, которых он винит в трагедии своей семьи.
«Я хочу, чтобы меня быстрее осудили, обменяли на пленных и я поехал в Россию искать тело своего сына», — добавил подозреваемый.
Накануне Владимир Зеленский говорил о том, что подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания.
Андрея Парубия застрелили 30 августа во Львове на улице Ефремова. Нападавший в форме курьера службы доставки выстрелил минимум семь раз. После убийства преступник спрятал оружие в сумку и скрылся на электровелосипеде. Политик скончался на месте до приезда Скорой.