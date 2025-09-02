«Хочу, чтобы быстрее осудили»: подозреваемый высказался о причастности России к убийству Парубия

02 сентября 2025, 13:57

Подозреваемый по делу об убийстве Парубия опроверг причастность России

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Подозреваемый в убийстве экс‑спикера Верховной рады Андрея Парубия дал признательные показания и заявил, что действовал по собственной инициативе, без какого‑либо давления или шантажа со стороны России. Его цитирует KP.RU.





По его словам, преступление было актом личной мести украинским властям, которых он винит в трагедии своей семьи.





«Я хочу, чтобы меня быстрее осудили, обменяли на пленных и я поехал в Россию искать тело своего сына», — добавил подозреваемый.