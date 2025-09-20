Офтальмолог предупредила об опасности тёмного режима на смартфоне
Россияне всё чаще начали переключать интерфейс смартфона на чёрный фон, однако этот режим не решает проблему усталости глаз. Об этом предупредила эксперт офтальмологического центра «Зрение» Хадижат Сулейманова.
Эксперт отметила, что тёмная тема действительно комфортнее в условиях низкой освещённости, при светобоязни или мигрени, поскольку снижает общую яркость и блики. Кроме того, она уменьшает дискомфорт при синдроме сухого глаза. Тем не менее у тёмной темы есть ограничения.
«Светлые буквы на тёмном фоне расширяют зрачок и усиливают искажения. При астигматизме, возрастных изменениях зрения и сниженной контрастной чувствительности это особенно заметно: читать становится сложнее, вокруг букв появляются ореолы», — пояснила Сулейманова в разговоре с RT.
По её словам, мелкий текст читать лучше при светлой теме.
Специалист посоветовала каждые 20 минут использования смартфона смотреть вдаль на 20 секунд и держать его на расстоянии 30-40 см от глаз.
В свою очередь офтальмолог центра «Зрение» Кристина Горбачёва рассказала «Известиям», что спреи для загара, лаки для волос и антисептики могут вызвать дискомфорт для глаз и снижать зрение, если попадают на контактные линзы.
«Наибольшую опасность представляют лаки для волос, бытовые аэрозоли, солнцезащитные спреи и спиртовые антисептики, если сразу после обработки рук происходит контакт с глазами или линзами. Регулярное воздействие таких веществ может приводить к эрозиям роговицы и развитию "аэрозольной кератопатии"», — предупредила Горбачёва.
Офтальмолог посоветовала использовать однодневные линзы, а аэрозоли лучше наносить до надевания линз, а глаза на время распыления закрывать.