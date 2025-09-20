Офтальмолог предупредила об опасности тёмного режима на смартфоне

20 сентября 2025, 20:03

Офтальмолог Сулейманова: тёмная тема смартфона не решает проблему усталости глаз

Фото: iStock/gorodenkoff

Россияне всё чаще начали переключать интерфейс смартфона на чёрный фон, однако этот режим не решает проблему усталости глаз. Об этом предупредила эксперт офтальмологического центра «Зрение» Хадижат Сулейманова.





Эксперт отметила, что тёмная тема действительно комфортнее в условиях низкой освещённости, при светобоязни или мигрени, поскольку снижает общую яркость и блики. Кроме того, она уменьшает дискомфорт при синдроме сухого глаза. Тем не менее у тёмной темы есть ограничения.





«Светлые буквы на тёмном фоне расширяют зрачок и усиливают искажения. При астигматизме, возрастных изменениях зрения и сниженной контрастной чувствительности это особенно заметно: читать становится сложнее, вокруг букв появляются ореолы», — пояснила Сулейманова в разговоре с RT.

«Наибольшую опасность представляют лаки для волос, бытовые аэрозоли, солнцезащитные спреи и спиртовые антисептики, если сразу после обработки рук происходит контакт с глазами или линзами. Регулярное воздействие таких веществ может приводить к эрозиям роговицы и развитию "аэрозольной кератопатии"», — предупредила Горбачёва.