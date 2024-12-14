Массовое ДТП произошло в Подмосковье

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev
Примерно 20 машин, фур и автобус столкнулись в подмосковном Домодедове в результате массового ДТП, сообщают очевидцы в соцсетях. Все произошло на трассе М4, она практически целиком перекрыта, появились пробки. Предварительно, никто не пострадал.
Известно, что в столице этим же утром ДТП произошло на Кутузовском проспекте. По информации оперативных служб, столкнулись четыре машины, есть четверо пострадавших.
Кроме того, массовая авария случилась в хабаровском регионе, где, предварительно, водитель тронулся на запрещающий сигнал светофора. В результате удара один автомобиль оказался на встречной полосе, где столкнулся с Toyota Prius.
Пострадавшими занимаются медики, уточняются обстоятельства произошедшего.
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Кроме того, массовая авария случилась в хабаровском регионе, где, предварительно, водитель тронулся на запрещающий сигнал светофора. В результате удара один автомобиль оказался на встречной полосе, где столкнулся с Toyota Prius.
Пострадавшими занимаются медики, уточняются обстоятельства произошедшего.
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Никита Кротов