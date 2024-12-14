Массовое ДТП произошло в Подмосковье

Примерно 20 машин, фур и автобус столкнулись в подмосковном Домодедове в результате массового ДТП, сообщают очевидцы в соцсетях. Все произошло на трассе М4, она практически целиком перекрыта, появились пробки. Предварительно, никто не пострадал.